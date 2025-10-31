ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
А
Ангелина Степанова
Российский рынок

М.Видео планирует завершить процесс допэмиссии до конца года


Члены совета директоров М.Видео на заседании утвердили проспект эмиссии по открытой подписке, завершить ключевые этапы размещения планируется до конца 2025 г., говорится в сообщении компании.

Максимальный объем размещения составит 1,5 млрд обыкновенных акций. Фактический размер выпуска будет определен рынком в зависимости от цены и спроса.

«Цена размещения, включая стоимость для лиц, обладающих преимущественным правом приобретения, будет утверждена решением Совета Директоров Компании не позднее начала даты размещения и будет определена в соответствии с требованиями законодательства и лучшими рыночными практиками», — отмечает М.Видео.

Общая стоимость размещения станет известна по итогам дополнительной эмиссии и будет определена на основе цены одной акции, числа участников и итогового количества приобретенных бумаг.

«Ряд крупных акционеров уже подтвердил свое участие в дополнительной эмиссии. Также в рамках дополнительной эмиссии все действующие акционеры, включая миноритариев, смогут реализовать преимущественное право на приобретение акций пропорционально принадлежащей им доле», — заключает М.Видео.

БКС Мир инвестиций

Время облигаций

Инструменты с регулярной купонной доходностью