М.Видео планирует завершить процесс допэмиссии до конца года

Члены совета директоров М.Видео на заседании утвердили проспект эмиссии по открытой подписке, завершить ключевые этапы размещения планируется до конца 2025 г., говорится в сообщении компании.
Максимальный объем размещения составит 1,5 млрд обыкновенных акций. Фактический размер выпуска будет определен рынком в зависимости от цены и спроса.
«Цена размещения, включая стоимость для лиц, обладающих преимущественным правом приобретения, будет утверждена решением Совета Директоров Компании не позднее начала даты размещения и будет определена в соответствии с требованиями законодательства и лучшими рыночными практиками», — отмечает М.Видео.
Общая стоимость размещения станет известна по итогам дополнительной эмиссии и будет определена на основе цены одной акции, числа участников и итогового количества приобретенных бумаг.
«Ряд крупных акционеров уже подтвердил свое участие в дополнительной эмиссии. Также в рамках дополнительной эмиссии все действующие акционеры, включая миноритариев, смогут реализовать преимущественное право на приобретение акций пропорционально принадлежащей им доле», — заключает М.Видео.
