Набиуллина: цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, сообщила, что цикл снижения ключевой ставки займет весь 2026 г., передает РБК.

«С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п.п., по нашему прогнозу цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — заявила она.

По словам главы ЦБ, решения об изменении ставки исходят из того, что необходимо как можно быстрее закончить период сильного роста цен, но при этом не допустить переохлаждения экономики.

При этом, сообщает ТАСС, Набиуллина считает, что экономика РФ движется по сценарию управляемого выхода из перегрева.

«Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса. Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос», — сказала глава Банка России.

Кроме того, она объяснила, почему инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут сохраняться на высоком уровне.

«Мы понимаем, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и роста НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин. Это такие товары, маркеры, и эти факторы, они наслаиваются друг на друга и, конечно, усиливают ожидания граждан», — пояснила глава регулятора.

Также Эльвира Набиуллина добавила, что снижение ключевой ставки должно быть взвешенным, поскольку ее быстрое понижение «перечеркнуло бы весь достигнутый путь», и его пришлось бы проходить заново.

