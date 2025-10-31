Менеджмент Европлана обозначил свою рекомендацию по дивидендам

Топ-менеджмент лизинговой компании Европлан планирует рекомендовать совету директоров (СД) выплатить дивиденды за 9 месяцев 2025 г. в сумме 7 млрд руб.

Из расчета на одну акцию они могут составить 58,3 руб., что предполагает дивидендную доходность на уровне 10,6%.

Собрание совета директоров компании состоится сегодня, 31 октября. Раскрытие информации по итогам СД и рекомендации общему собранию акционеров пройдет 5 ноября 2025, отмечается в пресс-релизе компании.

Напомним, по итогам 2024 г. Европлан произвел выплаты своим акционерам дивиденды в размере 9,48 млрд руб., или 79 руб. на акцию: 50 руб. было выплачено за 9 месяцев 2024 г. и 29 руб. — по итогам прошедшего года. Это соответствует 63,58% чистой прибыли, согласно данным отчетности по МСФО за 2024 г.

