Китай приостанавливает экспортные ограничения на редкоземельные металлы
Власти КНР приняли решение на один год приостановить действие мер экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов, пишет Интерфакс со ссылкой на данные Bloomberg.
Решение Пекина было объявлено вскоре после переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. По словам Трампа, в результате встречи удалось урегулировать вопрос поставок редкоземельных металлов из Китая.
Китайские власти ужесточили контроль за экспортом важного минерального сырья в октябре текущего года.
