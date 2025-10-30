Китай приостанавливает экспортные ограничения на редкоземельные металлы

Власти КНР приняли решение на один год приостановить действие мер экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов, пишет Интерфакс со ссылкой на данные Bloomberg.

Решение Пекина было объявлено вскоре после переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. По словам Трампа, в результате встречи удалось урегулировать вопрос поставок редкоземельных металлов из Китая.

Китайские власти ужесточили контроль за экспортом важного минерального сырья в октябре текущего года.

БКС Мир инвестиций