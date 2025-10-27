Татнефть отчиталась за 9 месяцев — считаем дивиденды

Чистая прибыль Татнефти за 9 месяцев 2025 г. по РСБУ снизилась на 39% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 104,6 млрд руб., пишет Интерфакс.

Выручка компании сократилась на 9,7%, с 1,15 трлн до 1,04 трлн руб. Валовая прибыль упала на 39%, до 233,02 млрд руб.

За I полугодие 2025 г. Татнефть получила 66,76 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ.

Таким образом, чистая прибыль компании за III квартал составила 37,84 млрд руб. Этот показатель на 28,4% превосходит результат II квартала (29,5 млрд руб.). В годовом выражении чистая прибыль за III квартал упала на 29,8%.

Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше. Традиционно первая промежуточная дивидендная выплата проводится по итогам I полугодия, затем — за III квартал и финальные дивиденды за прошедший год.

Взгляд БКС. Чистая прибыль за III квартал оказалась выше показателя за II квартал и немного превзошла результат I квартала 2025 г. (37,3 млрд руб.). Рост прибыли в III квартале связываем с увеличением цен на нефть марки Urals (+5%) и объема нефтедобычи в РФ (+2%).

Исходя из коэффициента выплаты 50% прибыли, дивиденд за III квартал должен составить 8,1 руб. на каждый тип акций. Текущая дивидендная доходность по обычке — 1,5%, по префам — 1,6%.

Напомним, что ранее Татнефть уже выплатила акционерам дивиденды за I полугодие 2025 г. в размере 14,35 руб. на бумагу.

БКС Мир инвестиций