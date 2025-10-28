Сбер отчитался за III квартал — оцениваем результаты нейтрально

Сбербанк представил финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2025 г. по МСФО.

Ключевые показатели за III квартал 2025 в сравнении год к году

• Чистые процентные доходы увеличились на 17,3%, до 893,6 млрд руб., на фоне роста объема работающих активов.

• Чистая процентная маржа увеличилась до 6,17% с 6,09% кварталом ранее.

• Чистые комиссионные доходы снизились на 0,8%, до 216,5 млрд руб.

На динамику комиссионных доходов повлияла высокая база прошлого года, что связано с единовременным признанием доходов по некоторым операциям торгового финансирования и улучшением условий для подписчиков СберПрайм в части расширения лимитов бесплатных платежей и переводов.

• Операционный доход до резервов вырос на 11,5% г/г, до 1 076,4 млрд руб., преимущественно за счет роста чистых процентных доходов.

• Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, выросли на 34,2% г/г, до 168,9 млрд руб.

• Стоимость риска составила 1,4%.

• Операционные расходы выросли на 12,5% г/г, до 308,6 млрд руб.

• Отношение операционных расходов к доходам составило 28,7% (+0,7 п.п.).

• Чистая прибыль увеличилась на 9% и составила 448,3 млрд руб. Рентабельность капитала составила 23,7%.

Взгляд БКС. Нейтрально оцениваем результаты. Чистая прибыль превысила наш прогноз на 6% в основном за счет более высоких чистых процентных доходов и меньшей стоимости риска. Чистая процентная маржа составила 6,2% (мы ожидали 6,1%, предполагаем, что это локальный максимум), стоимость риска составила 1,4% (мы ожидали 1,6%).

Отметим, что покрытие проблемных кредитов резервами заметно снизилось с начала года — с 125% до 108%. Чистые комиссионные доходы оказались немного ниже наших ожиданий: вместо роста на 1% они снизились г/г на ту же величину — главные комиссионные доходы Сбера (эквайринг и РКО) практически не росли в годовом выражении. Операционные расходы росли медленнее наших ожиданий. При этом убыток от небанковской деятельности в III квартале сократился не сильно, с 42 млрд руб. до 36 млрд руб., тогда как в первой половине года наблюдалось более заметное сокращение.

БКС Мир инвестиций