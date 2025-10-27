Цены на золото упали ниже $4000 за унцию

В понедельник цены на золото упали ниже $4 тыс. за унцию, поскольку признаки смягчения торговой напряженности между США и Китаем несколько снизили привлекательность этого драгметалла как безопасного актива, пишет Reuters.

«Потенциальная торговая сделка между США и Китаем предвещает небольшое снижение потребности в безопасных активах, таких как золото», — прокомментировал эксперт.

Ожидается, что главы США и Китая, Дональд Трамп и Си Цзиньпин, встретятся в четверг для обсуждения торгового соглашения.

БКС Мир инвестиций