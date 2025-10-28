США вывели из-под санкций немецкие активы Роснефти

Вчера вечером США подтвердили «полное отделение» немецких активов Роснефти от российской материнской компании, пишет Коммерсантъ со ссылкой на сообщение министра экономики Германии Катерины Райхе.

Вашингтон предоставил письменные гарантии того, что немецкие активы Роснефти не подпадают под новые санкции США, потому что не находятся под контролем России, говорится в сообщении.

Ранее Минфин США ввел санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти.

«Сегодняшние санкции направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний: ОАО "Нефтяная компания Роснефть" (Роснефть) и ОАО "ЛУКОЙЛ" (ЛУКОЙЛ)», — говорилось в сообщении.

Как пояснялось, министерство финансов готово принять дополнительные ограничительные меры, если это потребуется, чтобы «поддержать усилия президента Трампа по прекращению» украинского конфликта.

БКС Мир инвестиций