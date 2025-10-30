ЛУКОЙЛ получил предложение от Gunvor о приобретении зарубежных активов

ЛУКОЙЛ получил от Gunvor Group предложения о приобретении LUKOIL International — 100-процентного дочернего общества ЛУКОЙЛа, владеющего зарубежными активами компании.

Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами, говорится в сообщении компании. ЛУКОЙЛ со своей стороны акцептовал предложение, обязуясь не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

«Продажа LUKOIL International связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против ЛУКОЙЛа и его дочерних обществ», — отмечается в пресс-релизе.

Напомним, в понедельник, 27 октября, ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать зарубежные активы из-за введения рядом стран ограничительных мер. Компания сообщила тогда, что начала рассмотрение сделок от потенциальных покупателей.

Акции ЛУКОЙЛа позитивно отреагировали на это сообщение. К 10:30 МСК бумаги компании прибавляют 2%.

Взгляд БКС. Позитивный момент, что сделка с Gunvor Group не выглядит как экстренная продажа. В сообщении отмечается, что «ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами».

БКС Мир инвестиций