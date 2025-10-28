Открываем идею: Лонг ЛУКОЙЛ — доходность 15% за три месяца

💡Мы открываем торговую идею «Лонг ЛУКОЙЛ» в ожидании доходности 15% за три месяца. Акции попали почти в «идеальный шторм». Введение санкций США в отношении компании, перенос рассмотрения промежуточных дивидендов, а теперь еще и планы продать зарубежные активы сформировали негативный новостной фон. Риски считаем вероятно преувеличенными из-за недостаточной коммуникации компании с рынком, и фундаментально не видим непреодолимых вызовов. Негатив может уже очень скоро позабыться на текущем рынке, а акции — быстро восстановить часть утраченных позиций.

Главное

• Три причины покупать:

1️⃣ Аналогичные санкции США на Газпром нефть в январе 2025 г. прошли относительно безболезненно: отчетность за I полугодие в тренде других нефтяников. У ЛУКОЙЛа было более чем на полгода больше времени на подготовку.

2️⃣ Прогнозная дивидендная доходность у ЛУКОЙЛа за I полугодие (7%) лучше, чем у других крупных нефтяных компаний РФ (3-4%). Не исключаем новостей по дивидендам уже в ближайший месяц.

3️⃣ К 21 ноября завершится потенциальный навес от продажи инвесторами, которым надо выйти из акций после переходного периода, предоставленного Минфином США.

• Оценка: акции ЛУКОЙЛа торгуются с дисконтом по мультипликаторам к историческим средним: EV/EBITDA на 2026 г. в 2,4х против исторического 3,2х; P/E на 2026 г. — 5,7х против 6,3х.

• Доходность: 15% за три месяца.

• Катализаторы: рекомендация совета директоров по дивидендам за I полугодие, комментарии компании по влиянию санкций и стратегии реализации зарубежных активов, операционная статистика энергетических агентств по объемам экспорта из РФ и ценовым дисконтам, рост рублевой цены нефти.

• Риски: затягивание процесса объявления промежуточного дивиденда или его отмена, реализация риска ускоренной продажи зарубежных активов к 21 ноября.

Санкции — ситуация не нова и не уникальна

🚫Газпром нефть и Сургутнефтегаз попали под подобные ограничения со стороны США в январе 2025 г. Значительного влияния введенных США ограничений на финансовые показатели не наблюдается, следует из отчетности Газпром нефти за I полугодие 2025 г. (у Сургутнефтегаза раскрытие результатов сейчас крайне скудное). Динамика показателей была сопоставима с общим трендом в отчетности других нефтяников.

Введение мер со стороны США, пожалуй, способно временно расширить дисконты на экспортируемую сырую нефть и нефтепродукты, но у всех компаний в отрасли было время подготовиться к такому сценарию развития событий, в том числе обсудить данный поворот с текущими и потенциальными покупателями энергоресурсов.

Намерение о продаже зарубежных активов

🔖OFAC США включил ЛУКОЙЛ и юридические лица, в которых компания владеет долей 50% и более, в санкционный список на прошлой неделе и выдал лицензию на сворачивание деятельности сроком до 21 ноября. У ЛУКОЙЛа достаточно масштабный зарубежный бизнес. Продажа по хорошей цене за один месяц выглядит проблематичной.

Часть участников рынка могут понимать сообщение компании как ускоренную попытку реализовать активы до 21 ноября, из-за чего возможно формирование дисконтов к справедливой цене активов. Если потенциальный покупатель не знаком с активом, но на аудит деятельности актива и due diligence может уйти не один месяц.

❗Важные аспекты деятельности ЛУКОЙЛа вне РФ:

Трейдинговый бизнес сырой нефти и нефтепродукты вряд ли поддается публичной оценке. Мы считаем его низкомаржинальным и не столь ценным с точки зрения стоимости в масштабах всей компании.

Консолидируемый периметр: в добычных активах вклад зарубежных активов в EBITDA ЛУКОЙЛа оцениваем в 12%, по нефтепереработке (НПЗ в Болгарии и Румынии) — в 5%.

Неконсолидируемый периметр: балансовая стоимость активов на конец II квартала 2025 г. составила 442 млрд руб., или 13% текущей рыночной капитализации.

В 2023 г. ЛУКОЙЛ продал НПЗ в Италии мощностью 16 млн т в год (за 1,5 млрд евро по версии СМИ). Сейчас в периметре консолидации у компании НПЗ в Болгарии (9,5 млн т в год) и Румынии (2,5 млн т). Есть доля 45% в НПЗ на территории Нидерландов.

Часть нефтегазодобывающих активов находится в странах бывшего СССР (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан), поэтому они, вероятно, останутся составе ЛУКОЙЛа.

Ожидаем доходность идеи в 15% в течение трех месяцев

🔥На горизонте трех месяцев идея может принести доходность около 15%. Быстрым драйвером к восстановлению котировок может послужить рекомендация совета директоров по промежуточным дивидендам и/или комментарии по воздействию на компанию санкций США и подходу к реализации зарубежных активов.

Даже если таких комментариев не последует, оперативная статистика энергетических агентств должна показать отсутствие материальных проблем с объемами экспорта или ценами.

Фундаментально у нас «Позитивный» взгляд на ЛУКОЙЛ с ожидаемой целевой ценой на горизонте 12 месяцев в 8200 руб./акц. По показателю P/E на 2026 г. в 5,7х акция торгуется с дисконтом к историческому среднему в 6,3х.

Санкции, дивиденды, продажа активов Через последствия подобных санкций США успешно прошла Газпром нефть. Дивиденды могут объявлены в течение месяца, а риски ускоренной продажи до 21 ноября могут быть преувеличены.

