ФРС снизила ключевую ставку


Американский центробанк подвел итоги заседания. Параметры монетарной политики изменились.

Регулятор сократил ключевую ставку (Fed Funds Rate) на 0,25 п.п. — до 3,75–4%, как и предполагал консенсус–прогноз аналитиков.

Решение было принято всеми 10 голосующими членами ФРС из 12. Регулятор отметил сохранение повышенной неопределенности относительно экономического прогноза.

Читайте подробности: Итоги заседания ФРС в деталях. Ставку снизят в декабре?

