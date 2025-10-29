Итоги заседания ФРС в деталях. Ставку снизят в декабре?

Американский ЦБ завершил заседание. Параметры монетарной политики были пересмотрены.

ФРС снизила ключевую ставку (Fed Funds Rate) на 0,25 п.п., как и предполагал консенсус–прогноз аналитиков. Заседание — не опорное.

Основные параметры

Ключевая ставка теперь составляет 3,75–4%. Это второй шаг такого рода в этом году. Решение было принято 10 голосующими членами ФРС из 12. Стивен Миран предложил снизить ставку сразу на 0,5 п.п., Джеффри Шмид — оставить ее без изменений.

ФРС намерена завершить сокращение портфеля Treasuries и агентских ипотечных бумаг, находящегося у нее на балансе. Программа QT завершится 1 декабря.

Регулятор таргетирует два экономических показателя. Его цели — максимальная занятость и 2% по инфляции в долгосрочной перспективе. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) готов скорректировать монетарную политику, если появятся риски, которые могут помешать достижению обеих целей.

Пояснительная записка

ФРС сообщила, что экономика развивается умеренными темпами. На это указывают доступные индикаторы. Согласно прогнозу сервиса GDPNow от ФРБ Атланты, в III квартале ВВП США может вырасти на 3,9% квартал к кварталу (кв/кв).

Рост занятости ослаб. Безработица подросла, но остается низкой. Речь идет о статистике по август. Инфляция подросла, остается высокой.

Nonfarm Payrolls в августе увеличились на 22 тыс. С мая наблюдаются признаки слабости. Сводный показатель за 12 месяцев был пересмотрен вниз на 911 тыс. — самый сильный пересмотр, как минимум, с 2000 г. Данные за сентябрь не публиковались из-за шатдауна.

Потребительские цены в сентябре выросли на 3% год к году (г/г). Минимум за 12 месяцев был зафиксирован в апреле — 2,3%.

Долгосрочные цели ФРС остались прежними — максимальная занятость и инфляция на уровне 2%. Сохраняется повышенная неопределенность, связанная с экономическим прогнозом. Комитет по операциям на открытом рынке внимателен к рискам, связанным с достижением обеих целей. По мнению FOMC, риски для занятости усилились.

Принимая решения по ставке, комитет будет внимательно оценивать влияние входящей информации на прогноз по экономике. ФРС готова скорректировать монетарную политику, если появятся риски, угрожающие достижению целей.

Регулятор будет учитывать широкий спектр информации, включая условия на рынке труда, инфляционное давление и инфляционные ожидания, ситуацию на финансовых рынках, события за пределами Штатов.

Пресс–конференция Пауэлла

Снижение ключевой ставки ФРС в декабре не гарантировано, заявил Джером Пауэлл. Вопрос остается открытым. Сентябрьский прогноз FOMC предполагал еще -0,25% до конца года. Глава ФРС охарактеризовал решение о снижении ставки на октябрьском заседании как меру по управлению рисками. Таким образом регулятор должен приблизиться к более нейтральной монетарной политике.

Центробанк будет анализировать поступающие данные, чтобы понять их влияние на перспективы экономики и баланс рисков. Что касается шатдауна, Пауэлл отметил, что центробанк не может понимать ситуацию в полной мере.

Рынок труда продолжает умеренное охлаждение, а инфляция остается вблизи целевого показателя ФРС в 2%. Об этом сообщил Пауэлл, указывая на имеющиеся в распоряжении регулятора данные. Председатель ФРС сослался на другие доступные индикаторы.

Выводы для инвесторов

Решение ФРС было воспринято участниками рынка в умеренно негативном формате. Под вопросом декабрьский вердикт регулятора. Ранее предполагалось еще одно снижение стандартным шагом. Шатдаун может усложнить принятие решений Федрезервом.

Закрытие американского рынка прошло нейтрально. S&P 500 закрылся «в нуле», NASDAQ 100 — вырос на 0,4%. Доходность 10-летних Treasuries прибавила 2,5% — до 4,1%. Пара EUR/USD потеряла 0,5% — доллар укрепился.

На американском рынке акций актуальны риски коррекции, в которой можно поучаствовать при помощи фьючерсов на Мосбирже. Негативным сигналом станет закрепление S&P 500 под 6760 п. Значение на 29 октября — 6891 п.

Детали заседания будут представлены в протоколах, которые опубликуют примерно через 3 недели.

