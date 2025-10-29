Глава ЦБ — о ключевой ставке, борьбе с ростом цен и цифровом рубле

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Совете Федерации. Публикуем основные тезисы.
По словам председателя ЦБ, проблему повышения цен надо решать, чтобы она не стала хронической, передает ТАСС.
«В среднем доходы растут, но много нуждающихся людей, которые вынуждены отказывать себе в самом необходимом, и высокий рост цен бьет по ним прежде всего. Нужно решать эту проблему, чтобы она не стала хронической, невзирая на все препятствия, ограничения и новые вызовы», — сказала Набиуллина.
Случаи нарушения прав миноритарных акционеров подрывают доверие к российскому финансовому рынку, считает глава регулятора.
«Нужно доверие и со стороны инвесторов. Доверие появляется, когда есть четкие правила игры, они не нарушаются. Прежде всего и полная, и прозрачная информация о результатах, перспективах компании, куда инвестор вкладывает свои деньги. Уверенность, что, вкладывая деньги они получат доход, дивиденды, если компания им их обещает. Вот над этим еще предстоит поработать с правительством, с участниками рынка», — пояснила она.
Набиуллина добавила, что не должно быть ситуаций, когда нарушаются права миноритарных акционеров из-за смены мажоритарного акционера, поскольку это «подрывает доверие, обесценивает прочие усилия».
За счет запаса капитала банковской системы кредитные организации до конца года могут нарастить кредитный портфель еще на 4 трлн руб.
«Сейчас запас капитала банковской системы сверх обязательного минимума составляет 8 трлн руб. А что это значит? Это значит, что банки могут нарастить портфель кредитов еще на 4 трлн в этом году и на 12 трлн руб. в следующем, не теряя при этом запас прочности. Капитал нужен именно для того, чтобы наращивали кредитование», — пояснила глава ЦБ.
Кроме того, Набиуллина сообщила, что прибыль российских банков в 2025 г. будет чуть выше 3 трлн руб.
«Прибыль, мы считаем, где-то будет, может быть, чуть ниже прошлого года, 3 трлн [рублей] плюс. Сейчас сложно сказать, сколько точно. Даже если будет прибыль уменьшаться, на наш взгляд, это достаточный источник для того, чтобы эту прибыль банки направляли в капитал. Это основное, куда они должны направлять прибыль», — считает она.
С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валютеИнвестировать
По мнению главы регулятора, цифровой рубль будет востребован в бюджетном процессе.
«Думаю, что в бюджетном процессе цифровой рубль будет очень востребован и на региональном уровне тоже. И здесь спасибо регионам-первопроходцам — это Татарстан, Чувашия, Ростов, с которыми мы протестировали целевые выплаты. Я думаю, что коллеги убедились, что цифровой рубль позволяет экономить на администрировании всего бюджетного процесса, не говоря о том, что уже происходят мгновенные зачисления», — сказала Набиуллина.
Она добавила, что всем местным и региональным бюджетам операции в цифровых рублях станут доступны в 2027 г.
При покупке жилья рынок рассрочки должен быть урегулирован, заявила глава ЦБ.
«Хорошо, что у покупателя в рассрочку появляется защита прав, и этот пробел в законодательстве наконец закрыт, но нам нужно урегулировать и покупку в рассрочку жилья. Мы вместе с правительством здесь работаем, и, надеюсь, также будут надежно защищены права потребителя», — объяснила она.
БКС Мир инвестиций