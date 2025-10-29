Глава ЦБ — о ключевой ставке, борьбе с ростом цен и цифровом рубле

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Совете Федерации. Публикуем основные тезисы.

О борьбе с ростом цен

По словам председателя ЦБ, проблему повышения цен надо решать, чтобы она не стала хронической, передает ТАСС.

«В среднем доходы растут, но много нуждающихся людей, которые вынуждены отказывать себе в самом необходимом, и высокий рост цен бьет по ним прежде всего. Нужно решать эту проблему, чтобы она не стала хронической, невзирая на все препятствия, ограничения и новые вызовы», — сказала Набиуллина.

О правах миноритарных акционеров

Случаи нарушения прав миноритарных акционеров подрывают доверие к российскому финансовому рынку, считает глава регулятора.

«Нужно доверие и со стороны инвесторов. Доверие появляется, когда есть четкие правила игры, они не нарушаются. Прежде всего и полная, и прозрачная информация о результатах, перспективах компании, куда инвестор вкладывает свои деньги. Уверенность, что, вкладывая деньги они получат доход, дивиденды, если компания им их обещает. Вот над этим еще предстоит поработать с правительством, с участниками рынка», — пояснила она.

Набиуллина добавила, что не должно быть ситуаций, когда нарушаются права миноритарных акционеров из-за смены мажоритарного акционера, поскольку это «подрывает доверие, обесценивает прочие усилия».

О банках

За счет запаса капитала банковской системы кредитные организации до конца года могут нарастить кредитный портфель еще на 4 трлн руб.

«Сейчас запас капитала банковской системы сверх обязательного минимума составляет 8 трлн руб. А что это значит? Это значит, что банки могут нарастить портфель кредитов еще на 4 трлн в этом году и на 12 трлн руб. в следующем, не теряя при этом запас прочности. Капитал нужен именно для того, чтобы наращивали кредитование», — пояснила глава ЦБ.

Кроме того, Набиуллина сообщила, что прибыль российских банков в 2025 г. будет чуть выше 3 трлн руб.

«Прибыль, мы считаем, где-то будет, может быть, чуть ниже прошлого года, 3 трлн [рублей] плюс. Сейчас сложно сказать, сколько точно. Даже если будет прибыль уменьшаться, на наш взгляд, это достаточный источник для того, чтобы эту прибыль банки направляли в капитал. Это основное, куда они должны направлять прибыль», — считает она.

Обгоняем депозиты — до 37% годовых С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте Дисклеймер Инвестировать

О цифровом рубле

По мнению главы регулятора, цифровой рубль будет востребован в бюджетном процессе.

«Думаю, что в бюджетном процессе цифровой рубль будет очень востребован и на региональном уровне тоже. И здесь спасибо регионам-первопроходцам — это Татарстан, Чувашия, Ростов, с которыми мы протестировали целевые выплаты. Я думаю, что коллеги убедились, что цифровой рубль позволяет экономить на администрировании всего бюджетного процесса, не говоря о том, что уже происходят мгновенные зачисления», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что всем местным и региональным бюджетам операции в цифровых рублях станут доступны в 2027 г.

О регулировании рынка жилья

При покупке жилья рынок рассрочки должен быть урегулирован, заявила глава ЦБ.

«Хорошо, что у покупателя в рассрочку появляется защита прав, и этот пробел в законодательстве наконец закрыт, но нам нужно урегулировать и покупку в рассрочку жилья. Мы вместе с правительством здесь работаем, и, надеюсь, также будут надежно защищены права потребителя», — объяснила она.

БКС Мир инвестиций