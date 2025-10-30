Интер РАО отчиталась за 9 месяцев 2025 по РСБУ. Нейтрально

Интер РАО опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев 2025 г. по РСБУ.
• Выручка составила 42,8 млрд руб. (+22,6%).
• Себестоимость увеличилась на 23,3%, до 35,2 млрд руб.
• Чистая прибыль снизилась на 41,3%, до 14,5 млрд руб.
• Валовая прибыль составила 7,6 млрд руб. (+19,8%).
• Чистый долг составил минус 42,8 млрд руб. против минус 49,7 млрд руб. на начало года.
Взгляд БКС. Результаты по РСБУ указывают на растущий генерирующий бизнес (основное генерирующее ДЗО - Интер РАО Электрогенерация), где операционная прибыль выросла на 18% г/г. Холдинг состоит из более десятка разных генерирующих, сбытовых, инжиниринговых компаний - каждая из которых отчитывается по РСБУ - отдельно. Консолидированное МСФО, которое более содержательно - будет раскрыто 14 ноября. Нейтрально.
