«Мать и дитя» отчиталась за III квартал. Выручка выросла на 40%

МД Медикал Груп («Мать и дитя») представила операционные и неаудированные финансовые результаты за III квартал 2025 г.

Ключевые финансовые показатели в сравнении год к году

• Общая выручка выросла на 40,3% и составила 11 605 млн руб. благодаря востребованности амбулаторной и стационарной медицинской помощи, высоким показателям по родам. На результаты также повлияло присоединение к группе сети медицинских центров «Эксперт», доля которых в общей выручке составила 15,7%.

Выручка московских госпиталей увеличилась на 18,9%, до 4 818 млн руб., прежде всего за счет высокого спроса на роды и ЭКО в госпиталях.

Выручка региональных госпиталей выросла на 37,7%, до 3 100 млн руб.

• Сопоставимая выручка (LFL) группы увеличилась на 16,3%, до 9 623 млн руб.

• Денежные средства на балансе на конец III квартала 2025 г. составили 3 792 млн руб. по сравнению с 3 459 млн руб. на 30 июня 2025 г.

В отчетном квартале денежные средства были в том числе направлены на расчеты по приобретенной в мае этого года сети медицинских центров «Эксперт». Заемное финансирование компания не привлекает.

• Общий объем капитальных затрат составил 662 млн руб.

Ключевые операционные показатели в сравнении год к году

• Количество амбулаторных посещений выросло в 2,2 раза, до 1 353 134, при увеличении среднего чека на 13,5%, до 7 тыс. руб. в Москве, и 2,9% год к году, до 2,6 тыс. руб. в регионах.

• Количество койко-дней снизилось на 1,4%, до 34 204, при этом количество операций выросло на 48,3%, что в том числе привело к увеличению среднего чека на 8,1%, до 127,7 тыс. руб., в Москве и 21,7% год к году, до 52,8 тыс. руб., в регионах.

• Количество принятых родов выросло на 20,8%, до 3 522, при увеличении среднего чека на 12,6%, до 655,7 тыс. руб., в Москве и росте на 13,9%, до 268,7 тыс. руб., в регионах.

• Количество пункций ЭКО выросло на 9,2% и составило 5 365 при увеличении среднего чека на 6,1%, до 337,4 тыс. руб., в Москве и 9,9%, до 325,3 тыс. руб., в регионах.

