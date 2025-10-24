Итоги недели. Решение ЦБ по ставке, новые санкции и падение золота

Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых. «Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — сообщил регулятор. Подробности читайте здесь.

Минфин США вводит санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти

«Сегодняшние санкции направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний: ОАО "Нефтяная компания Роснефть" (Роснефть) и ОАО "ЛУКОЙЛ" (ЛУКОЙЛ)», — говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Также под новые санкции попали дочерние компании ЛУКОЙЛа и Роснефти, всего в списке 34 таких предприятия.

Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, ограничительные меры нацелены на российские банки, криптовалютные биржи, а также организации в Индии и Китае. Кроме того, ЕС ограничит перемещения российских дипломатов «для противостояния попыткам дестабилизации». Подробнее о том, что в него вошло, читайте в нашем материале.

Стоимость золота рекордно снизилась

Стоимость золота 21 октября упала более чем на 5,2% за день, достигнув отметки в $4120 за унцию в моменте. Минимальная цена составила $4086, это рекордное падение с 2013 г. Также упало в цене серебро. Во вторник, 21 октября, его стоимость снизилась на 7,8%, до $48,38 за унцию.

Отчеты компаний

На этой неделе отчеты представили следующие компании: Европлан, Северсталь, Группа Эталон, Т-Технологии, ГМК Норильский никель, Селигдар, ВТБ.

Дивидендные новости

• Северсталь

«С учетом ускоряющегося падения спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока за 9 месяцев на фоне амбициозной инвестиционной программы совет директоров принял ответственное решение не распределять дивиденды за III квартал 2025 года», — отметил гендиректор компании Александр Шевелев.

• ЦИАН

Совет директоров ЦИАН 27 октября рассмотрит выплату специальных дивидендов после завершения редомициляции в Россию. Во время заседания также планируется обсудить размер и порядок выплат.

• ОГК-2

Акционеры ОГК-2 на общем собрании утвердили дивиденды по итогам 2024 г. в размере 0,059816701 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность бумаг составляет 13,9%.

• ЛУКОЙЛ

Компания сообщила об отмене заседания директоров, которое должно было пройти сегодня 23 октября. В повестке был вопрос «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО "ЛУКОЙЛ" по результатам девяти месяцев 2025 года и порядку их выплаты».

• Полюс

Компания 5 ноября планирует провести заседание совета директоров. В повестке есть вопрос «о рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» и порядку его выплаты, а также о предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Инфляция в России продолжает ускоряться

В России с 14 по 20 октября рост потребительских цен ускорился до 0,22% с 0,21% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 20 октября увеличилась до 8,19% с отметки 8,16%, зафиксированной неделей ранее. С начала года к 20 октября потребительские цены выросли на 4,95%, с начала месяца — на 0,63%.

Инфляционные ожидания в октябре остались на уровне 12,6%

Инфляционные ожидания населения РФ в октябре остались на уровне сентября — 12,6%. В прошлом месяце показатель опустился ниже 13% впервые с апреля текущего года. Наблюдаемая инфляция снизилась до 14,1% с 14,7% в сентябре.

Совет ЕС утвердил запрет закупки российского газа с 1 января 2028

«Совет ЕС утвердил свою переговорную позицию относительно проекта постановления об отказе от импорта российского природного газа. Это решение включает запрет на закупки как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из России, оно должно вводиться в действие поэтапно, а полный запрет начнет действовать 1 января 2028 года», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

ДОМ.РФ планирует привлечь на IPO до 30 млрд рублей

ДОМ.РФ планирует привлечь на IPO от 15 млрд до 30 млрд руб., сказал глава госкомпании Виталий Мутко. По его словам, деньги пойдут на проектное финансирование и развитие инфраструктуры РФ. Кроме того, Мутко отметил, что компания уже на завершающей стадии подготовки к IPO. Также появилась информация, что IPO госкомпании может состояться в третьей декаде ноября.

Торги акциями Ozon на Мосбирже могут начаться 11 ноября

Ozon ожидает, что торги обыкновенными акциями МКПАО «Озон» на Мосбирже начнутся 11 ноября 2025 г. В компании отметили, что взаимодействуют с торговой площадкой по вопросу повышения уровня листинга своих обыкновенных акций с третьего до первого.

ЦИАН запустил процедуру автоматической конвертации расписок

Дочерняя компания группы ЦИАН — МКАО «ЦН» — запустила процедуру автоматической конвертации расписок CIAN PLC. Эта процедура затронет расписки CIAN PLC, которые учитываются в российских депозитариях: каждая такая бумага будет конвертирована в одну обыкновенную акцию МКАО «ЦН».

Эталон планирует провести SPO в ноябре

«В настоящее время необходимо зарегистрировать проспект эмиссии и осуществить техническую готовность проспекта, а также получить разрешение антимонопольных органов. При условии, что компания уложится в регламентный срок, сделка может стартовать в 20-х числах ноября. Если же требуемых разрешений получено не будет, то сделка может быть перенесена на начало 2026 г.», — сказали в компании.

Япония не готова полностью отказаться от российского СПГ

По словам министра торговли и промышленности Ёдзи Муто, страна стабильно снижает зависимость от российских энергоносителей, однако конкретных сроков или подробностей возможного прекращения импорта Муто не обозначил. Поставки СПГ с российского экспортного проекта «Сахалин – 2» составляют около 10% от общего объема закупок этого топлива Японией и «играют важную роль» в обеспечении энергетической безопасности.

Акции ИТ-сектора росли на сообщениях о возможном сохранении льготы по НДС

Минфин России рассматривает возможность сохранения льготы на уплату НДС при покупке отечественного ПО. Согласно внесенным в Госдуму поправкам в Налоговый кодекс, планируется исключение пункта о нулевой ставке по НДС при коммерциализации ПО, включенного в реестр отечественного софта. Также проект предусматривает для ИТ-отрасли повышение ставки льготных страховых взносов с 7,6% до 15%. На этой новости 21 октября акции сектора росли.

Власти РФ планируют легализовать расчеты по операциям ВЭД в криптовалюте

«Видим большое направление работы с крипторасчетами, криптовалютой, оплата за импорт, оплата и вывод валюты из страны осуществляются с использованием крипторынка, крипторасчетов, поэтому договорились с ЦБ о необходимости упорядочения, легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны ЦБ», — заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Минфин РФ: оферту миноритариям ЮГК должен делать новый инвестор

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин РФ не согласен с позицией Банка России, который считает Росимущество обязанным выставить оферту миноритариям золотодобытчика в связи с переходом контроля в компании государству по решению суда.

Силуанов: повышение НДС не скажется на инфляции

«Если мы возьмем период 2018–2019 гг., когда тоже такое решение принимали, то изменение 2 п.п. НДС привело к росту цен на 0,7%. Поэтому мы считаем, что это принципиально на инфляции не скажется», — сказал министр.

ЕС готовит меры в ответ на ограничения КНР на экспорт редкоземельных металлов

«Ограничения на экспорт со стороны Китая создадут серьезную угрозу для промышленности и безопасности Европы, поскольку эти ресурсы критически важны для всех секторов и используются во всем: от аккумуляторов для электромобилей до оборонной промышленности», — уточняет Bloomberg.

Мосбиржа начинает торги фьючерсами на акции пяти глобальных фондов

28 октября на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции пяти биржевых инвестиционных фондов (ETF), отслеживающих фондовые индексы Бразилии, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР и Аргентины.

Reuters: госкомпании КНР приостановили закупки нефти из РФ

В частности, от заключения сделок на поставки морем российской нефти, по крайней мере, в краткосрочной перспективе решили воздержаться PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil. Кроме того, на прошлой неделе Unipec, торговое подразделение Sinopec, прекратила закупки нефти из РФ после того, как Великобритания включила в санкционный список Роснефть и ЛУКОЙЛ.

Греф: ВВП РФ в этом году вырастет только на 0,8%

По словам Германа Грефа, в 2025–2026 гг. темпы роста российской экономики будут на уровне 1–1,5%. «В этом году, скорее всего, рост будет порядка 0,8%, а в следующем году, дай бог, если мы выйдем на эти же цифры», — отметил глава Сбербанка.

Девелопер Glorax начал принимать заявки на участие в IPO на Мосбирже

Заявки принимаются по цене 64 руб. за одну бумагу. Это соответствует рыночной капитализации девелопера на уровне 16 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках размещения. Участие могут принять как квалифицированные, так и неквалифицированные российские инвесторы. Подать заявку на приобретение бумаг можно с 23 по 30 октября 2025 г. через брокера.

Путин: уменьшение количества нефти из РФ на мировом рынке приведет к росту цен

Резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что новые санкции США против России — это попытка оказать давление на Москву, но РФ ничего не решает под давлением.

ВУШ сообщил о начале закрытого периода на операции с ценными бумагами

«Закрытый период — период, который начинается за 30 календарных дней до планируемой даты публикации промежуточной консолидированной финансовой информации по итогам 9 месяцев отчетного года и заканчивается через 2 рабочих дня после ее публикации. В данный период запрещается совершать любые Операции с финансовыми инструментами Whoosh или деривативами на эти инструменты», — сообщили в компании.

