Анастасия Попова
Российский рынок

Акции ИТ-сектора растут на сообщениях о возможном сохранении льготы по НДС


Минфин России рассматривает возможность сохранения льготы на уплату НДС при покупке отечественного программного обеспечения (ПО), приводит ТАСС слова министра финансов Антона Силуанова.

«Получали такие предложения. Рассматриваем», — сказал министр в кулуарах Госдумы.

Согласно внесенным в Госдуму поправкам в Налоговый кодекс, планируется исключение пункта о нулевой ставке по НДС при коммерциализации ПО, включенного в реестр отечественного софта. Также проект предусматривает для ИТ-отрасли повышение ставки льготных страховых взносов с 7,6% до 15%.

Крупнейшие российские ИТ-ассоциации — «Руссофт», АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) и «МИТ — Мы ИТ» — направили письма премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, в которых просят сохранить льготу по НДС.

Представители отрасли назвали отмену льготы «крайне болезненной мерой». По их расчетам, это может повлечь потерю выручки российских ИТ-компаний в 2026 г. на более чем 100 млрд руб. и падение темпов развития отрасли с существующих 20–25% до 3–5%.

Акции ИТ-сектора позитивно отреагировали на заявления главы Минфина. Резко развернулись и вышли в лидеры бумаги Группы Позитив, Астры, Диасофта и Софтлайна.

Взгляд БКС. Мы пока не меняем нашу оценку на основе новостного потока вокруг налогов. Окончательные решения могут быть приняты до конца года. Ранее ИТ-компании говорили, что влияние от введения НДС сложно просчитать, а для значительной части покупателей — эффект транзитный.

Ранее мы писали, что повышение соцналога для ИТ-сектора будет существенно негативным фактором для разработчиков ПО. Никаких изменений в позиции Минфина по соцналогу не прозвучало. Поэтому новость касательно НДС, на наш взгляд, имеет значение скорее для сентимента в отношении разработчиков ПО.

В целом повышение налогов негативно, поэтому отказ от них радует. Вместе с тем оценить влияние НДС на экономику сложнее, чем, например, от линейного роста соцналога, который идет непосредственно в расходную часть компаний. Вопросы относительно НДС компании сектора комментируют меньше.

