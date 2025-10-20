Европлан: операционные результаты за 9 месяцев 2025

Европлан опубликовал операционные результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.

- С января по сентябрь 2025 г. компания закупила и передала в лизинг около 21 тыс. единиц автотранспорта и техники (-52% г/г) на сумму 70,7 млрд руб. с НДС (-62% г/г). Общее число лизинговых сделок за всю историю компании — более 701 тыс.

- По итогам работы за 9 месяцев 2025 г. новый бизнес в легковом сегменте снизился на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28 млрд руб.

- В сегментах коммерческого транспорта и самоходной техники новый бизнес составил 32 млрд руб. (-65%) и 11 млрд руб. (-61%) соответственно.

- В текущем году Европлан сосредоточен на создании качественного лизингового портфеля, а также на увеличении непроцентного дохода за счет продаж дополнительных автомобильных услуг. Компания усилила и донастроила процессы продаж, что позволило активно реализовывать изъятые автомобили. В настоящее время в стоке Европлана около 5 тыс. автомобилей, доступных для покупки клиентам и партнерам. Ежемесячный приток и реализация составляют примерно по 1 тыс. автомобилей. Фактором снижения изъятий автомобилей и увеличения спроса на новые транспортные средства у клиентов может стать улучшение денежно-кредитной политики — снижение ключевой ставки до уровня 12% и ниже. Это приведет к удешевлению заемных средств, улучшению ликвидности и денежного потока у малого и среднего бизнеса.

