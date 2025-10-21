ЦИАН запустил процедуру автоматической конвертации расписок

Дочерняя компания группы ЦИАН — МКАО «ЦН» — запустила процедуру автоматической конвертации расписок CIAN PLC.

Эта процедура затронет расписки CIAN PLC, которые учитываются в российских депозитариях: каждая такая бумага будет конвертирована в одну обыкновенную акцию МКАО «ЦН».

Владельцам расписок не потребуется предпринимать никаких дополнительных действий.

В соответствии с российским законодательством, после регистрации МКАО «ЦН» в Российской Федерации программа депозитарных расписок CIAN PLC подлежит прекращению.

В этой связи МКАО «ЦН» направила трансфер-агенту по депозитарной программе — RCS Stock Transfer Inc. — уведомление о расторжении депозитарного договора.

Существенная часть расписок CIAN PLC (более 80% free float) была обменяна в феврале-марте 2025 г., отмечают в РБК Инвестиции. Как пояснили интернет-изданию в пресс-службе сервиса, осталось небольшое число бумаг, которые не были предъявлены к обмену. Именно их и коснется автоматическая конвертация (для расписок в российских депозитариях) и принудительная конвертация (в иностранных депозитариях).

Сейчас стартовал автообмен. Процедура принудительной конвертации может быть запущена не ранее 60 календарных дней с даты регистрации МКАО «ЦН», о начале ее запуска компания сообщит дополнительно.

Напомним, накануне стало известно, что совет директоров ЦИАН 27 октября рассмотрит выплату специальных дивидендов после завершения редомициляции в Россию. Ранее менеджмент компании сообщал, что размер спецдивиденда может превысить 100 руб. на акцию.

БКС Мир инвестиций