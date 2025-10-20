ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
А
Ангелина Степанова
Дивиденды

Совет директоров ЦИАН рассмотрит выплату спецдивидендов 27 октября


Совет директоров ЦИАН 27 октября рассмотрит выплату специальных дивидендов после завершения редомициляции в Россию, говорится в сообщении компании.

Во время заседания также планируется обсудить размер и порядок выплат.

Акции ЦИАН позитивно реагируют на сообщение о проведении совета директоров. К 20:30 МСК бумаги прибавляют в цене 6,1%.

В августе компания сообщала, что после завершения редомициляции вынесет на рассмотрение совета директоров вопрос о выплате специального дивиденда, размер которого, по предварительным оценкам, может превысить 100 руб. на акцию.

БКС Мир инвестиций

Год без комиссии

Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽

Инвестировать