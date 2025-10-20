Совет директоров ЦИАН рассмотрит выплату спецдивидендов 27 октября
Совет директоров ЦИАН 27 октября рассмотрит выплату специальных дивидендов после завершения редомициляции в Россию, говорится в сообщении компании.
Во время заседания также планируется обсудить размер и порядок выплат.
Акции ЦИАН позитивно реагируют на сообщение о проведении совета директоров. К 20:30 МСК бумаги прибавляют в цене 6,1%.
В августе компания сообщала, что после завершения редомициляции вынесет на рассмотрение совета директоров вопрос о выплате специального дивиденда, размер которого, по предварительным оценкам, может превысить 100 руб. на акцию.