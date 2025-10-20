ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
А
Ангелина Степанова
Российский рынок

Торги акциями Ozon на Мосбирже могут начаться 11 ноября

Ozon ожидает, что торги обыкновенными акциями МКПАО «Озон» на Мосбирже начнутся 11 ноября 2025 г., пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

Московская биржа заранее проинформирует инвесторов о точной дате, уточняется в тексте.

Ozon также отметил, что взаимодействует с торговой площадкой по вопросу повышения уровня листинга своих обыкновенных акций с третьего до первого.

В начале сентября Ozon подал документы для регистрации компании в качестве МКПАО «Озон» в рамках редомициляции в Россию.

ЦБ зарегистрировал акции Ozon после редомициляции в середине сентября.

БКС Мир инвестиций

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам

Инвестировать
НовостиРоссийский рынокМосковская биржаВ России