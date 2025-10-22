ЕС готовит меры в ответ на ограничения КНР на экспорт редкоземельных металлов

Европейский союз работает над торговыми мерами противодействия контролю со стороны Китая за экспортом критически важного сырья, пишет Bloomberg. Нововведения вступят в силу, если переговоры с Пекином пройдут неблагоприятно.

Список мер Европейская комиссия (ЕК) подготовит до конца октября. ЕК также разрабатывает план защиты критически важных поставок в краткосрочной перспективе.

«Ограничения на экспорт со стороны Китая создадут серьезную угрозу для промышленности и безопасности Европы, поскольку эти ресурсы критически важны для всех секторов и используются во всем: от аккумуляторов для электромобилей до оборонной промышленности», — уточняет Bloomberg.

Недавно Минкоммерции КНР ужесточило меры контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов, связанных с ними технологий и оборудования для добычи. Теперь для поставок нужно получать специальную лицензию.

Позднее официальный представитель министерства Хэ Юнцянь заявила, что власти Китая могут упростить процедуры при рассмотрении заявок на экспорт редкоземельных металлов. Она также подчеркивала, что введенные меры — «рутинные действия правительства по усовершенствованию системы экспортного контроля в соответствии с законами и нормативными актами», и они «не направлены против конкретных стран или регионов».

БКС Мир инвестиций