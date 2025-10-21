ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
А
Ангелина Степанова
Криптовалютный рынок

Власти РФ планируют легализовать расчеты по операциям ВЭД в криптовалюте

Российские власти намерены легализовать расчеты криптовалютой в рамках внешнеторговых операций, параллельно усилив контролирующую роль Банка России в этой сфере, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение министра финансов РФ Антона Силуанова.

«Видим большое направление работы с крипторасчетами, криптовалютой, оплата за импорт, оплата и вывод валюты из страны осуществляются с использованием крипторынка, крипторасчетов, поэтому договорились с ЦБ о необходимости упорядочения, легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны ЦБ», — сказал он.

Таким образом получится навести порядок в данной сфере, считает министр.

БКС Мир инвестиций

Топ инструментов на динамику крипты

Выбирайте под ваши цели

Открыть счет
Криптовалютный рынокНовостиМинфинЦБ