Власти РФ планируют легализовать расчеты по операциям ВЭД в криптовалюте
Российские власти намерены легализовать расчеты криптовалютой в рамках внешнеторговых операций, параллельно усилив контролирующую роль Банка России в этой сфере, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение министра финансов РФ Антона Силуанова.
«Видим большое направление работы с крипторасчетами, криптовалютой, оплата за импорт, оплата и вывод валюты из страны осуществляются с использованием крипторынка, крипторасчетов, поэтому договорились с ЦБ о необходимости упорядочения, легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны ЦБ», — сказал он.
Таким образом получится навести порядок в данной сфере, считает министр.