Греф: ВВП РФ в этом году вырастет только на 0,8%

Российский ВВП в текущем году вырастет примерно на 0,8%, пишет Интерфакс со ссылкой на заявление главы Сбербанка Германа Грефа.

«Мы в последнее время так увлеклись борьбой с инфляцией, что немного подзабыли про экономический рост. Не будет экономического роста, и не будет ничего. Ни социальных проблем мы не сможем решать, никаких других. Поэтому перед страной стоит колоссальная задача сохранения темпов роста не ниже среднемировых», — сказал он.

По его словам, в 2025–2026 гг. темпы роста российской экономики будут на уровне 1–1,5%.

«В этом году, скорее всего, рост будет порядка 0,8%, а в следующем году, дай бог, если мы выйдем на эти же цифры», — отметил глава Сбербанка.

Он подчеркнул, что задача состоит в возвращении экономики после ее охлаждения на запланированные темпы роста.

«Весь рост экономики зависит от двух факторов — это производительность труда и численность занятых», — сказал Греф.

Решению задачи по экономическому росту в ближайшие годы будут мешать демографические тренды, добавил он.

«К 2024 г. у нас уровень безработицы снизился до 2,5% (средний уровень — Интерфакс), а в этом году — до 2,1%. И скорее всего, на этом уровне он будет держаться», — отметил Греф.

БКС Мир инвестиций