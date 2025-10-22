Инфляция в России продолжает ускоряться

В России с 14 по 20 октября рост потребительских цен ускорился до 0,22% с 0,21% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 20 октября увеличилась до 8,19% с отметки 8,16%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 20 октября потребительские цены выросли на 4,95%, с начала месяца — на 0,63%. Средняя стоимость автомобильного бензина повысилась на 0,6% за отчетный период, дизельное топливо подорожало на 0,4%.

В эту пятницу на очередном заседании Банк России примет решение об уровне ключевой ставки. Мы считаем, что она останется неизменной — 17%, и видим больше аргументов за ее сохранение: инфляция перестала замедляться, выросли инфляционные ожидания и зарплаты, впереди — повышение налогов и бюджетные риски.

