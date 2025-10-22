Силуанов: повышение НДС на 2 п.п. не скажется на инфляции

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на 2 п.п. принципиально не скажется на инфляции, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главы Минфина Антона Силуанова.

«Если мы возьмем период 2018–2019 гг., когда тоже такое решение принимали, то изменение 2 п.п. НДС привело к росту цен на 0,7%. Поэтому мы считаем, что это принципиально на инфляции не скажется», — сказал он.

Министр также отметил, что повышение НДС даст возможность ЦБ смягчать денежно-кредитную политику (ДКП).

«Это будет гораздо более лучшим для возможности Центрального банка в реализации ДКП, по смягчению ее, по снижению ставки, чем финансирование дефицита бюджета», — подчеркнул он.

Ранее в Кабмине заявили, что рост цен может составить до 1,5 п.п. в связи с увеличением НДС.

БКС Мир инвестиций