Путин: уменьшение количества нефти из РФ на мировом рынке приведет к росту цен

Резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен, пишет Интерфакс со ссылкой на заявление президента Владимира Путина.

Он подчеркнул, что новые санкции США против России — это попытка оказать давление на Москву, но РФ ничего не решает под давлением.

«Это, конечно, попытка оказать давление на Россию, но ни одна уважающая себя страна и уважающий себя народ никогда и ничего не решают под давлением. Безусловно, Россия имеет привилегию считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов», — сказал он.

При этом Путин отметил, что ничего нового в новых санкциях не видит, так как президент США Дональд Трамп в свой первый президентский срок ввел наибольшее количество рестрикций, которые в то время вводились в отношении России.

Ранее американский Минфин ввел дополнительные ограничения в отношении Роснефти и ЛУКОЙЛа. Причиной названо «отсутствие серьезной приверженности России к мирному процессу по завершению войны на Украине».

БКС Мир инвестиций