Северсталь не будет выплачивать дивиденды за III квартал


Совет директоров Северстали рекомендовал не выплачивать дивиденды за III квартал 2025 г., сообщил генеральный директор компании Александр Шевелев.

«С учетом ускоряющегося падения спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока за 9 месяцев на фоне амбициозной инвестиционной программы совет директоров принял ответственное решение не распределять дивиденды за III квартал 2025 года», — отметил гендиректор компании Александр Шевелев в пресс-релизе.

Это позволит компании сохранить финансовые ресурсы для безусловной реализации ключевых стратегических проектов в будущем и обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости в сложный рыночный период, считает совет директоров.

Последний раз Северсталь выплачивала дивиденды за 9 месяцев 2024 г. — акционеры получили 49,06 руб. на акцию. От выплаты финальных дивидендов за 2024 г., а также за первые два квартала текущего года компания отказалась.

