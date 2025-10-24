Селигдар объявил операционные результаты за 9 месяцев 2025

Селигдар, российский производитель золота и олова, объявил производственные результаты за 9 месяцев 2025 г.

Главные показатели

• Производство лигатурного золота компаниями холдинга выросло на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (г/г), до 6148 кг.

• Производство олова в концентрате увеличилось на 48% г/г, до 2597 т, что на 5% выше результата за весь 2024 г.

• Производство меди в концентрате выросло на 21%, до 1734 т, вольфрама в концентрате — на 90%, до 95 т.

• Суммарная выручка холдинга от продажи золота и концентратов по итогам девяти месяцев увеличилась на 45% г/г и составила 61 млрд руб.

Добывающий дивизион

Объем горной массы за отчетный период увеличился на 14% г/г, до 19,1 млн куб. м. Рост показателя связан с началом подготовительных и вскрышных работ на месторождениях «Верхнее», «Хвойное» и «Рябиновое». Добыча руды снизилась до 5,4 млн т с 6 млн в аналогичном периоде 2024 г. Однако наличие запасов руды позволило нарастить производства золота. Объем реализации произведенного золота составил 6243 кг, рост на 14% г/г.

Оловодобывающий дивизион

Объем добычи руды за 9 месяцев 2025 г. увеличился на 20% г/г, до 927 тыс. т. Стабильный рост показателя связан с обновлением буровых установок и в целом парка подземной техники. Переработка руды с учетом предварительного обогащения достигла 888 тыс. т — на 20% больше г/г.

Продажи

Выручка от реализации золота в отчетном периоде составила 54,5 млрд руб., на 47% больше, чем годом ранее. Рост связан как с увеличением на 14% объема реализации золота в натуральном выражении, так и повышением средней цены реализации на 29% г/г.

Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов выросла на 27%, до 6,5 млрд руб., по сравнению с 5,1 млрд руб. годом ранее.

