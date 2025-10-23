Девелопер Glorax начал принимать заявки на участие в IPO на Мосбирже

ПАО «Глоракс» — один из лидеров российского рынка девелопмента жилой недвижимости — объявил о старте приема заявок на участие в первичном публичном размещении (IPO) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.

Заявки принимаются по цене 64 руб. за одну бумагу. Это соответствует рыночной капитализации девелопера на уровне 16 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках размещения. Участие могут принять как квалифицированные, так и неквалифицированные российские инвесторы. Подать заявку на приобретение бумаг можно с 23 по 30 октября 2025 г. через брокера.

Размещение состоит исключительно из акций, выпущенных компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Также в рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера размещения.

В компании ожидают, что размер IPO составит свыше 2 млрд руб. Средства Glorax направит на реализацию долгосрочной стратегии роста, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели.

Начало торгов бумагами застройщика ожидается 31 октября 2025 г. под тикером GLRX и ISIN RU000A10CRQ4. Акции будут включены во второй котировальный список на Московской бирже.

Подробнее о предложении акций ПАО «ГЛОРАКС» читайте на сайте.

БКС Мир инвестиций