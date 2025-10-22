Коммерсантъ: IPO ДОМ.РФ может пройти в конце ноября, а инвесторам предложат дисконт

Первичное публичное размещение акций (IPO) ДОМ.РФ пройдет в третьей декаде ноября, пишет Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники.

Сроки и детали размещения могут быть озвучены после ноябрьских праздников, пишет издание. Сделка должна завершиться к концу месяца, сообщает один из источников. В самой компании уточнили, что IPO планируется не раньше выхода отчетности за 9 месяцев текущего года, которая будет опубликована в начале ноября. В то же время эмитент «не ограничен жесткими сроками» и будет проводить размещение «с учетом рыночной ситуации», отметили в ДОМ.РФ.

Гендиректор компании Виталий Мутко говорил о широком диапазоне привлечения — от 15 млрд до 30 млрд руб. при размещении около 10% акций, пишет Коммерсантъ. Собеседники издания утверждают, что ориентир по объему составляет 30 млрд руб. и может быть увеличен.

«Если итоговый спрос позволит увеличить объем сделки без ущерба для аллокации, риска для динамики акций на вторичных торгах и не создаст эффекта навеса предложения, то почему нет», — отмечает один из них.

Кроме того, к IPO будут привлечены несколько якорных инвесторов, в качестве которых могут выступить госбанки, рассказали источники на фондовом рынке. Это, по их словам, добавит уверенности, что книга заявок будет собрана даже при ухудшении рыночных условий.

«К тому же после сделки они [якорные инвесторы] добавят устойчивости котировкам, так как обычно заходят в акции на несколько лет», — пишет издание.

Размещение будет проходить с дисконтом к бенчмарку — акциям Сбербанка, уточняется в публикации. По словам собеседников издания, справедливый дисконт с учетом разных масштабов и моделей бизнеса должен составлять 15–20%.

В ДОМ.РФ отмечают, что интерес со стороны розничных и институциональных инвесторов примерно одинаковый. При этом в последней группе высока активность управляющих и компаний, инвестиционных фондов, семейных офисов и даже НПФ, отмечают в компании.

Как пишет ТАСС, гендиректор компании Виталий Мутко рассказал, что ДОМ.РФ планирует выплачивать дивиденды по своим акциям на регулярной основе. Также, по его словам, компания будет раскрывать подробную отчетность и «сделает корпоративное управление правильным».

«Мы приняли дивидендную политику — 50% будем платить. Это в принципе приняли советом директоров», — отметил он.

БКС Мир инвестиций