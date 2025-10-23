ГМК Норильский никель: производственные показатели за 9 месяцев 2025

ГМК Норильский никель опубликовал производственные результаты за 9 месяцев 2025 г.

Основные результаты за III квартал

• В III квартале 2025 г. производство никеля увеличилось на 18% по сравнению с II кварталом, до 54 тыс. т, в связи с ростом объемов переработанного сырья, которое было накоплено в II квартале в период межнавигационной паузы, а также увеличением выпуска сульфидного никелевого концентрата на Кольской площадке. Практически весь объем никеля был произведен из собственного сырья.

• Производство меди снизилось на 4% относительно II квартала, до 100 тыс. т, которые были полностью произведены из собственного сырья компании. Снижение было вызвано ростом доли вкрапленных руд в переработке, у которых относительно более низкое содержание меди.

• Производство палладия и платины снизилось на 6% квартал к кварталу (кв/кв) и 4% кв/кв, до 617 тыс. унций и 149 тыс. унций соответственно. Это было вызвано влиянием межнавигационной паузы II квартала — металлы платиновой группы имеют более длинный цикл производства от добычи до готовой продукции по сравнению с цветными металлами.

Основные результаты за 9 месяцев

• По итогам девяти месяцев 2025 г. объем производства никеля относительно прошлого года снизился на 4%, до 140 тыс. т, в связи с ростом доли вкрапленных руд и снижением богатых руд в перерабатываемом сырье, а также необходимостью восполнения незавершенного производства.

• В отчетном периоде Норникель сократил производство меди на 4% относительно аналогичного периода прошлого года, до 313 тыс. т, по тем же причинам, что и у никеля.

• Производство палладия и платины снизилось на 6% г/г и 7% г/г, до 2 016 тыс. унций палладия и 484 тыс. унций платины, по причинам, аналогичным никелю, и описанным выше. Все металлы платиновой группы были произведены полностью из собственного сырья компании.

Взгляд БКС. Норникель выпустил операционные результаты за III квартал — нейтрально. Годовой прогноз выпуска металла на 2025 г. остался прежним. Относительно квартального производства никель вырос на 18% кв/кв, до 53,5 тыс. т. Выпуск меди сократился на 4% кв/кв, до 100,1 тыс. т. Производство палладия и платины сократились на 6% и 4% кв/кв, до уровня 617 тыс. тр. унц. и 149 тыс. тр. унц. соответственно. Оцениваем отчетность нейтрально, значимым фактором является сохранение планов по годовому производству.

БКС Мир инвестиций