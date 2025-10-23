ЕС в рамках санкций запретил транзакции с рядом банков РФ. Кто еще в списке?

В рамках 19-го пакета санкций Евросоюз запретил транзакции с Альфа-Банком, МТС Банком, Абсолют Банком, а также автопроизводителем СОЛЛЕРС, пишет РБК со ссылкой на опубликованный в журнале ЕС документ.

Запрет вступит в силу с 12 ноября. Кроме того, под него подпадают также Земский банк и небанковская кредитная организация «Истина».

Санкции ЕС также распространяются на зарубежные филиалы российских банков: Альфа-Банка, ВТБ и Сбербанка в Беларуси, филиалы ВТБ в Казахстане и Шанхае. Ограничения для них вступают в силу 2 декабря.

Также ЕС запретил транзакции с рядом зарубежных банков. Среди них киргизские Толубай и Евразийский сберегательный банк, таджикистанские Душанбе Сити банк, Спитамен и Коммерцбанк Таджикистана. Ограничения в их отношении начнут работать с 12 ноября. А с 25 ноября вступят в силу санкции для платежного сервиса Payeer. Кроме того, в списке также значатся белорусские банки БелВЭБ и Белгазпромбанк.

С 25 января 2026 г. ЕС вводит запрет на операции через платежную систему «Мир» Национальной системы платежных карт и систему быстрых платежей. Под санкции попал и российский стейблкойн А7А5.

Санкции, кроме прочего, предусматривают запрет на импорт российского сжиженного природного газа: по краткосрочным контрактам — с 25 апреля 2026 г., по долгосрочным — с 1 января 2027 г.

Кто еще в списке?

• ЕС запретил транзакции с Роснефтью, Транснефтью, Газпром нефтью, Ростехом, Алмаз-Антеем, Совкомфлотом, Уралвагонзаводом, КАМАЗом, ПО «Севмаш», ОАК, Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и Оборонпромомом.

• Европейский союз ввел санкции против Evraz Plc, золотодобытчика Полюс, АвтоВАЗа, а также в отношении судостроительного комплекса «Звезда». Ограничения также касаются зарегистрированной в Киргизии криптобиржи Grinex, транспортной группы FESCO, и судостроительного комплекса «Звезда».

• В санкционный список включены девять российских компаний из отраслей логистики, промышленного производства и микроэлектроники.

• 19-й пакет санкций ЕС включает запрет европейским компаниям и предпринимателям участвовать в деятельности организаций, зарегистрированных в российских особых экономических и преференциальных зонах. В их числе Свободный порт Владивостока, Инновационный центр Сколково, Технополис и другие.

• Под ограничения подпали четыре энергетические компании из КНР, зарегистрированная в США Aruba Maritime Administration & Offshore, а также «дочка» ЛУКОЙЛа в ОАЭ Litasco Middle East.

• Кроме того, ограничено предоставление услуг в сфере искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и коммерческих космических систем. Также европейским компаниям запрещено оказывать туристические услуги в РФ.

БКС Мир инвестиций