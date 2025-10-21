Стоимость золота рекордно снизилась

Стоимость золота 21 октября упала более чем на 5,2% за день, достигнув отметки в $4120 за унцию в моменте, минимальная цена составила $4086, это рекордное падение с 2013 г., пишет Bloomberg.

Снижению стоимости драгоценного металла способствовало сочетание ряда факторов, включая торговые переговоры между Китаем и США на следующей неделе, укрепление доллара, неопределенность позиций инвесторов в связи с приостановкой работы американского правительства и окончанием сезонного всплеска покупок в Индии, уточняет агентство.

Также упало в цене серебро. Во вторник, 21 октября, его стоимость снизилась на 7,8%, до $48,38 за унцию.

БКС Мир инвестиций