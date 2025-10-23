Мосбиржа начинает торги фьючерсами на акции пяти глобальных фондов

28 октября на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции пяти биржевых инвестиционных фондов (ETF), отслеживающих фондовые индексы Бразилии, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР и Аргентины, говорится в сообщении торговой площадки.
«Новые инструменты откроют инвесторам возможность участвовать в движении акций крупнейших развивающихся экономик мира, а также обеспечат более глубокую диверсификацию инвестиций и помогут повысить эффективность хеджирования портфеля ценных бумаг».
Расчетные фьючерсные контракты ориентированы на широкий круг инвесторов, не предполагают владения базовыми активами и, как следствие, не несут инфраструктурных рисков.
Торговые коды новых инструментов:
Расчеты по фьючерсам будут проходить в российских рублях.
«Для каждого контракта одновременно в торгах будут поддерживаться две серии с ближайшими сроками исполнения. 28 октября станут доступны контракты с исполнением в декабре 2025 года и марте 2026 года», — уточняет Московская биржа.
