Инфляционные ожидания в октябре остались на уровне 12,6%

Инфляционные ожидания населения РФ в октябре остались на уровне сентября — 12,6%, следует из опроса инФОМ, который проводится по заказу Банка России.

В прошлом месяце показатель опустился ниже 13% впервые с апреля текущего года.

Наблюдаемая инфляция снизилась до 14,1% с 14,7% в сентябре.

По группам населения:

• Наблюдаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения (39% опрошенных), выросла с 12,3% до 12,9%. Ожидаемая инфляция в этой категории населения находится на уровне 11,1% против 10,8% месяцем ранее.

• Среди тех, кто не имеет сбережений (58% опрошенных), наблюдаемая инфляция, напротив, снизилась с 16,5% до 15,1%. Ожидаемая — находится на уровне 13,8% против 14,1% месяцев ранее.

Опрос проводился 6–16 октября 2025 г. Участие приняли более 2 тыс. респондентов старше 18 лет из 54 субъектов РФ.

Данные по инфляционным ожиданиям служат для регулятора значимым ориентиром при принятии решений по монетарной политике.

