Япония не готова полностью отказаться от российского СПГ

Япония стремится сократить зависимость от российского сжиженного природного газа (СПГ), но не может немедленно прекратить его импорт, несмотря на растущее давление со стороны США, передает Bloomberg со ссылкой министра торговли и промышленности Ёдзи Муто.

Муто сказал об этом во вторник на фоне заявлений США о том, что Япония должна отказаться от энергоносителей из РФ.

По его словам, страна стабильно снижает зависимость от российских энергоносителей, однако конкретных сроков или подробностей возможного прекращения импорта Муто не обозначил. Поставки СПГ с российского экспортного проекта «Сахалин – 2» составляют около 10% от общего объема закупок этого топлива Японией и «играют важную роль» в обеспечении энергетической безопасности, пояснил министр. Он отметил, что замена российского газа может оказаться дорогостоящей из-за напряженной ситуации на азиатском рынке СПГ.

Муто заявил, что в вопросе снижения зависимости от российского топлива Токио будет тесно сотрудничать с международным сообществом, включая страны «Большой семерки», соблюдая при этом национальные интересы Японии.

БКС Мир инвестиций