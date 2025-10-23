ЛУКОЙЛ переносит заседание совета директоров по дивидендам

ЛУКОЙЛ сообщил об отмене заседания директоров компании, которое должно было пройти сегодня 23 октября.

В повестке СД был вопрос «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО "ЛУКОЙЛ" по результатам девяти месяцев 2025 года и порядку их выплаты».

«ЛУКОЙЛ сообщает, что в связи со сложившимися обстоятельствами заседание совета директоров, запланированное на 23 октября, переносится с сохранением повестки дня. Информация о новой дате заседания совета директоров будет раскрыта дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Считаем, что компания вскоре назначит новую дату заседания совета директоров. Отмена СД не означает, что ЛУКОЙЛ не будет выплачивать дивиденды за 9 месяцев 2025 г.

БКС Мир инвестиций