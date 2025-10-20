Совет ЕС утвердил запрет закупки российского газа с 1 января 2028

Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии (ЕК) запретить закупки газа в России с 1 января 2028 г., пишет ТАСС со ссылкой на организацию.

«Совет ЕС утвердил свою переговорную позицию относительно проекта постановления об отказе от импорта российского природного газа. Это решение включает запрет на закупки как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из России, оно должно вводиться в действие поэтапно, а полный запрет начнет действовать 1 января 2028 года», — говорится в сообщении.

При этом в документе отмечается, что заключение новых контрактов будет запрещено уже с 1 января 2026 г. Краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 г., а долгосрочные «могут продолжаться до 1 января 2028-го».

Чтобы положение вступило в силу, его должен утвердить Европарламент. Агентство уточнило, что Европарламент настаивает на более жесткой форме запрета — требует прекратить любые поставки газа из РФ в страны ЕС уже с 1 января 2027 г.

В Совете ЕС предложение рассматривали в рамках торговой политики региона, что позволило обойти возражения Словакии и Венгрии, отмечает агентство. В ЕК уточнили, что рассматривают введение этой меры на постоянной основе, а не только на период украинского конфликта.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Еще в мае 2022 г. ЕС объявил о принципиальном решении отказаться к концу 2027 г. от российских ископаемых ресурсов. Детализация плана Советом ЕС, пожалуй, не приносит существенной жесткости в отношении импорта российского газа по сравнению с решением, принятым еще в середине 2022 г. В 2028 г. от импортируемых сейчас в Европу 40 млрд куб. м в год у Газпрома может остаться поставок только на 23 млрд куб. м в год, направляемых в Турцию. На объемах производства СПГ в проектах НОВАТЭКа потенциальное регулирование сказаться не должно: есть варианты реализации СПГ не только в Азии, но и на Ближнем Востоке. Кроме того, самый крупный долгосрочный контракт проекта «Ямал СПГ» (4 млн т в год) заключен с TotalEnergies и продолжает свое действие, в то время как французская компания уже отказалась от краткосрочных контрактов.

Сохраняем «Позитивный» взгляд на НОВАТЭК и «Нейтральный» на Газпром. Мы считаем, что опубликованное заявление Совета ЕС принципиально не ухудшает, а в основном уточняет принятое ранее решение об отказе от российского трубопроводного газа и СПГ. Вдобавок официальные лица ЕС подчеркивают, что позиция блока не поменяется даже в случае быстрого урегулирования украинского конфликта.

У нас «Нейтральный» взгляд на акции Газпрома, у которого в текущих условиях отрицательный свободный денежный поток с учетом выплат по процентам, и «Позитивный» взгляд на НОВАТЭК, который продолжает развитие своих СПГ-проектов. По мультипликатору P/E на 2026 г. в 7,2x акции НОВАТЭКа торгуются с дисконтом к историческому значению 10,1х.

БКС Мир инвестиций