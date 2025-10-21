Эталон планирует провести SPO в ноябре текущего года, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

«В настоящее время необходимо зарегистрировать проспект эмиссии и осуществить техническую готовность проспекта, а также получить разрешение антимонопольных органов. При условии, что компания уложится в регламентный срок, сделка может стартовать в 20-х числах ноября. Если же требуемых разрешений получено не будет, то сделка может быть перенесена на начало 2026 г.», — сказали в компании.

Привлеченные в ходе SPO cредства планируется направить на финансирование приобретения АО «Бизнес-Недвижимость» у АФК Система.

Ранее Группа Эталон представила операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2025 г.

БКС Мир инвестиций