Группа Эталон представила операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2025 г.

Основные показатели за III квартал 2025 в сравнении год к году

• Продажи недвижимости увеличились до 175,2 тыс. кв. м (+11%) и 46,9 млрд руб. (+27%), денежные поступления составили 20,1 млрд руб.

• Возврат к двузначному приросту операционных показателей связан с расширением продаж в сегменте бизнес и премиум: с 58,5 тыс. кв. м до 95,4 тыс. кв. м (+63%).

• Премиальный сегмент демонстрирует опережающий рост: +82% в натуральном выражении и +91% в денежном выражении, среднемесячный прирост продаж в премиуме в период с июля по сентябрь 2025 г. составил 45% в натуральном выражении и 67% в денежном выражении.

• Средняя цена за квадратный метр выросла на 12% по сравнению с II кварталом 2025 г., до 267 тыс. руб., на фоне увеличившейся доли в продажах московских проектов (с 31% до 54% к/к), а также бизнес- и премиум-сегмента (с 33% до 54% к/к).

• Средняя цена квадратного метра квартир увеличилась до 368 тыс. руб., на 29%, по сравнению с аналогичным показателем II квартала 2025 г., средняя цена квартир премиального класса в продажах выросла на 18% кв/кв, до 790 тыс. руб. за кв. м.

• Доля ипотечных продаж составила 30%.

• Ввод в эксплуатацию в 4,2 раза превысил аналогичный показатель III квартала 2024 г. и составил 149,8 тыс. кв. м.

«В третьем квартале продажи увеличились на 27% г/г до 46,9 млрд рублей, что свидетельствует о возврате к двузначным темпам роста после сложного для отрасли периода, — прокомментировал президент группы Михаил Бузулуцкий. — Локомотивом спроса в третьем квартале стали проекты в премиальном и бизнес-сегменте. Доля премиальных проектов в продажах выросла с 4% в 3 квартале 2024 до 7% в отчетном квартале, в абсолютном выражении стоимость заключенных договоров в сегменте премиум увеличилась почти вдвое. Наша цель на стратегическом горизонте – нарастить долю высокого ценового сегмента в продажах до 20%, что может стать мощным импульсом для развития компании».

Другим фактором роста может стать смягчение денежно-кредитной политики и последующее оживление спроса на недвижимость и ипотеку.

Взгляд БКС. Несмотря на отставание динамики продаж относительно других публичных девелоперов в III квартале, мы все равно оцениваем результаты умеренно позитивно. В натуральном выражении динамика близка к результатам группы ЛСР благодаря смещению структуры продаж в высокие ценовые сегменты. Также отмечаем неплохую динамику продаж в ЖК Shagal — крупнейшем проекте группы.

Сохраняем «Негативный» взгляд. Операционные результаты выглядят достойно, но пока свой взгляд не меняем. Ожидаем отрицательный финансовый результат по итогам года.

БКС Мир инвестиций