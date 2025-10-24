Полюс 5 ноября определится с дивидендами за III квартал. Каких выплат ждать

Полюс 5 ноября планирует провести заседание совета директоров.

В повестке есть вопрос «о рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» и порядку его выплаты, а также о предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

«Благоприятная ценовая конъюнктура на рынке золота вкупе с высокой операционной эффективностью компании и обновленной в текущем году дивидендной политикой позволяет компании рассмотреть вопрос о рекомендации выплаты дивидендов по результатам работы за 3 квартал 2025 года», — сообщил Алексей Востоков, генеральный директор золотодобытчика.

Он также отметил, что недавно введение санкции Евросоюза не должны оказать влияния на работу Группы, которая продолжается в плановом режиме.

Напомним, компания уже выплатила своим акционерам промежуточные дивиденды за I полугодие 2025 г. в размере 70,85 руб. на акцию. Дивидендная доходность на дату отсечки составила 3,1%.

Взгляд БКС. По нашей оценке дивиденды могут составить 40–45 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности на уровне 1,9–2,1%. Всего в течение следующих 12 месяцев Полюс может выплатить дивиденды в размере 157 руб. на акцию.

