ВУШ сообщил о начале закрытого периода на операции с ценными бумагами

ВУШ сообщил, что с 25 октября начинает действовать закрытый период на совершение любых операций с ценными бумагами группы, а также с производными финансовыми инструментами на них. Он продлится до 27 ноября.

«Закрытый период — период, который начинается за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты публикации промежуточной консолидированной финансовой информации по итогам 9 месяцев отчетного года и заканчивается через 2 (два) рабочих дня после ее публикации. В данный период запрещается совершать любые Операции с финансовыми инструментами Whoosh или деривативами на эти инструменты», — говорится в тексте.

В частности, сделки запрещены для инсайдеров, являющихся сотрудниками группы и/или членами органов управления, а также для связанных с ними лиц.

«Однако мы рекомендуем инсайдерам, не входящим в указанные категории, также воздержаться от совершения любых операций с ценными бумагами WHOOSH и производными финансовыми инструментами на указанные ценные бумаги в вышеобозначенный период», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ВУШ рекомендует отозвать уже существующие заявки на совершение операций с ценными бумагами компании в срок до 24 октября включительно.

БКС Мир инвестиций