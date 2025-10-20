Северсталь отчиталась за III квартал 2025

Северсталь опубликовала операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.

Финансовые результаты:

- Выручка: 179,1 млрд руб. (-18% год к году (г/г)) - Показатель EBITDA: 35,5 млрд руб. (-45% г/г) - Рентабельность EBITDA: 20% - Свободный денежный поток: 7,2 млрд руб. (-82% г/г)

Операционные результаты:

- Производство чугуна выросло на 12% г/г до 2,69 млн тонн, а производство стали увеличилось на 10% г/г до 2,72 млн тонн на фоне низкой базы прошлого года из-за проведения ремонта доменной печи № 5 в прошлом году.

- Продажи металлопродукции выросли на 3% г/г до 2,86 млн тонн за счет увеличения продаж чугуна и слябов до 0,31 млн тонн. Продажи коммерческой стали снизились на 8% г/г до 1,11 млн тонн из-за падения спроса на металлопрокат. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) снизились на 3% г/г до 1,44 млн тонн в основном из-за снижения спроса на трубы большого диаметра.

- Доля продукции ВДС в общем объеме продаж снизилась на 3 п.п. г/г до 50% на фоне роста продаж полуфабрикатов.

- Продажи железной руды третьим лицам снизились до 0,28 млн тонн (-64% г/г) в основном из-за увеличения потребности в ЖРС со стороны ЧерМК на фоне роста выплавки чугуна.

Взгляд БКС. Северсталь отчиталась по МСФО за III квартал 2025 г. — нейтрально. Компания отчиталась на уровне наших ожиданий. Выручка сократилась на 18% г/г и 3% кв/кв и составила 179 млрд руб. Основными причинами послужили падение цен на сталь, в частности горячекатаный прокат упал на 11% кв/кв и 19 г/г. На этом фоне EBITDA также показала негативную динамику и составила 36 млрд руб. (-10% кв/кв и -45% г/г), на уровне наших ожиданий, на фоне падения выручки и инфляции затрат. Скорр. чистая прибыль упала до 16 млрд руб. (-20% кв/кв и -62% г/г) - чуть хуже нашего прогноза в 18 млрд руб. Свободный денежный поток вырос до 7 млрд руб. (+89% кв/кв, но -84% г/г.), Чистый долг/EBITDA составил -0,01х. В целом компания отчиталась на уровне наших ожиданий, мы оцениваем отчетность нейтрально.

Александр Шевелев, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент», отметил:

В III квартале 2025 г. кризисные тенденции в российской и мировой металлургии продолжили нарастать. Внутренний спрос продолжал снижаться вслед за дальнейшим охлаждением экономики. За девять месяцев 2025 г. потребление металлопродукции в России сократилось примерно на 15%, наблюдаем замедление деловой активности во всех ключевых отраслях-потребителях. На этом фоне средние котировки на горячекатаный прокат в III квартале снизились на 14% г/г. На мировых рынках также сохраняется слабый спрос, а продолжающийся рост китайского экспорта оказывает дополнительное давление на экспортные цены на сталь.

Северстали удалось в отчетном квартале нарастить объем продаж металлопродукции на 3% г/г. Этот рост частично смягчил негативный ценовой эффект, выручка компании на фоне значительного падения цен снизилась лишь на 18% г/г до 179 118 млн руб.

Завершение крупного ремонта позволило оптимизировать складские запасы, что, в свою очередь, привело к высвобождению 17 254 млн руб. из оборотного капитала в отчетном квартале. Этот приток средств позволил компании сгенерировать положительный свободный денежный поток по итогам III квартала в размере 7 272 млн руб. Однако по итогам 9 месяцев 2025 г. совокупный свободный денежный поток остается отрицательным. Важно подчеркнуть, что при этом долговая нагрузка по-прежнему остается низкой: чистая денежная позиция составила 1 451 млн руб., а показатель Чистый долг/EBITDA достиг -0,01х.

С учетом ускоряющегося падения спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока за 9 месяцев на фоне амбициозной инвестиционной программы, Совет директоров принял ответственное решение не распределять дивиденды за III квартал 2025 г. Это позволит сохранить финансовые ресурсы для безусловной реализации ключевых стратегических проектов в будущем и обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости компании в сложный рыночный период.

