Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, пишет Коммерсантъ со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас.

По словам Каллас, санкции нацелены на российские банки, криптовалютные биржи, а также организации в Индии и Китае. Кроме того, ЕС ограничит перемещения российских дипломатов «для противостояния попыткам дестабилизации».

По данным Bloomberg, под санкции попали 45 организаций, которые, по мнению ЕС, помогали России обходить ранее введенные ограничения. Среди них — 12 компаний из Китая и Гонконга.

Основные меры включают запреты на импорт СПГ с 2027 г. и перестрахование подержанных российских судов и самолетов, ограничения на операции с пятью российскими банками, а также в отношении 117 судов «теневого флота». Помимо этого, расширен запрет на работу с российскими платежными системами и банками из Белоруссии и Казахстана.

Евросоюз также намерен ужесточить ограничения на сделки с двумя крупными российскими нефтяными компаниями.

Накануне аналогичные меры против ЛУКОЙЛа и Роснефти ввели США.

