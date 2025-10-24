ВТБ отчитался за 9 месяцев 2025

ВТБ представил финансовые результаты за август и за 9 месяцев 2025 г. по МСФО.

Ключевые показатели в сравнении год к году:

• Чистая прибыль группы ВТБ составила 100 млрд руб. в III квартале и 380,8 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2025 г., увеличившись на 2,1% и 1,5% соответственно.

• Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ составил 14,5% в III квартале и 18,6% по итогам 9 месяцев, сократившись на 130 б.п. и на 270 б.п. соответственно.

• Чистые операционные доходы до резервов составили 230,9 млрд руб. в III квартале и 820 млрд руб. за 9 месяцев 2025 г., сократившись на 7,2% и увеличившись на 6,5% соответственно.

• Чистые процентные доходы вследствие давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 9,6% в III квартале и на 36,5% за 9 месяцев 2025 г., составив 121,1 млрд руб. и 267,9 млрд руб. соответственно.

• Чистая процентная маржа в III квартале 2025 г. составила 1,5%. За 9 месяцев 2025 г. чистая процентная маржа составила 1,1% против 2,0% за 9 месяцев 2024 г.

• Чистые комиссионные доходы составили 80,6 млрд руб. по итогам III квартала 2025 г., увеличившись на 8,6%, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей. По результатам 9 месяцев 2025 г. чистые комиссионные доходы выросли на 21,2% и составили 226,2 млрд руб.

• В III квартале 2025 г. расходы на создание резервов составили 11,4 млрд руб., сократившись на 62,4%. Расходы на создание резервов по результатам 9 месяцев 2025 г. составили 121,2 млрд руб., увеличившись на 30,2%. Стоимость риска по итогам III квартала составила 1,1% по сравнению с 0,6% в III квартале 2024 г. По итогам 9 месяцев 2025 г. стоимость риска составила 0,9% против 0,6% за 9 месяцев 2024 г.

• Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 октября 2025 г. норматив Н20.0 (общий) составил 10,0% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 9,25%), Н20.1 (базовый) — 6,4% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 5,75%), Н20.2 (основной) — 8,1% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 7,25%).

По состоянию на 30 сентября 2025 г. объем совокупного кредитного портфеля группы ВТБ (до вычета резервов) составил 24,0 трлн руб., увеличившись за 9 месяцев 2025 г. на 0,8%.

Кредиты физическим лицам сократились с начала 2025 г. на 4,8%, до 7,5 трлн руб., снижение за III квартал составило 1% по сравнению с 1,6% во II квартале и 2,3% в I квартале 2025 г.

Объем кредитов юридическим лицам по итогам 9 месяцев 2025 г. увеличился на 3,6%, до 16,5 трлн руб. По итогам III квартала 2025 г. рост кредитов юридическим лицам составил 0,7%.

По итогам 9 месяцев 2025 г. совокупные средства клиентов группы сократились на 2,4%, до 26,3 трлн руб., при этом за III квартал 2025 г. рост составил 0,7%.

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) составило 86,2% по состоянию на 30 сентября 2025 г. по сравнению с 84,0% на конец 2024 г.

«Достигнутые показатели чистой прибыли в размере 100,0 млрд руб. в III квартале и 380,8 млрд руб. за 9 месяцев находятся в рамках наших ожиданий и позволяют нам подтвердить прогноз по чистой прибыли за 2025 г. в размере около 500 млрд руб.», — прокомментировал результаты Дмитрий Пьянов, финансовый директор ВТБ.

Взгляд БКС. Финансовые результаты за III квартал — умеренно позитивны. В целом многие статьи финансовых результатов оказались лучше наших ожиданий — чистый процентный доход (превысил прогноз на 16%), чистый комиссионный доход (превышение прогноза на 3%), расходы на резервы оказались лучше наших оценок на 43% за счет работы с заблокированными активами. Операционные расходы — ниже наших оценок на 1%. В результате чистая прибыль составила 100 млрд руб., или +14% относительно нашего прогноза в 88 млрд руб. Особенно важными будут комментарии менеджмента относительно их прогноза.

БКС Мир инвестиций