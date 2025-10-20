ПрофитОткрыть счет
Мария Вершинина
Российский рынок

ДОМ.РФ планирует привлечь на IPO до 30 млрд рублей

ДОМ.РФ планирует привлечь на IPO от 15 млрд до 30 млрд руб., пишет РБК Инвестиции со ссылкой на главу госкомпании Виталия Мутко.

По его словам, деньги пойдут на проектное финансирование и развитие инфраструктуры РФ. Кроме того, Мутко отметил, что компания уже на завершающей стадии подготовки к IPO.

«Рассчитываем, что нашими акционерами станут и крупные инвестиционные фонды, и пенсионные фонды, и институциональные инвесторы. Ну и мы хотим привлечь физических лиц. <...> Рассчитываем, что с нашей дивидендной доходностью на акцию 11–12% у нас будет большой интерес», — добавил он.

Напомним, что в начале сентября ДОМ.РФ в преддверии IPO получил статус публичной компании, сменив правовую форму с АО на ПАО.

