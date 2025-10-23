Reuters: госкомпании КНР приостановили закупки нефти из РФ

Государственные нефтяные компании Китая приостановили закупки нефти из России после того, как накануне США ввели новые санкции против Роснефти и ЛУКОЙЛа, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение Reuters.

В частности, от заключения сделок на поставки морем российской нефти, по крайней мере, в краткосрочной перспективе решили воздержаться PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil.

Кроме того, на прошлой неделе Unipec, торговое подразделение Sinopec, прекратила закупки нефти из РФ после того, как Великобритания включила в санкционный список Роснефть и ЛУКОЙЛ.

Как уточняется в сообщении, Китай импортирует около 1,4 млн баррелей в сутки (б/с) нефти из России морским путем. Однако большая ее часть закупается независимыми нефтеперерабатывающими заводами, хотя оценки объемов закупок государственными НПЗ сильно разнятся.

Китай также импортирует около 900 тыс. б/с российской нефти по трубопроводам, и вся она поступает в PetroChina, которая, по словам источников, вряд ли пострадает от санкций.

БКС Мир инвестиций