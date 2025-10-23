Т-Технологии: операционные результаты за сентябрь 2025

Т-Технологии представили сокращенные операционные результаты деятельности за сентябрь 2025 г.

Ключевые операционные показатели

• Общее число клиентов экосистемы Т увеличилось на 15% год к году (г/г) и достигло 52,8 млн человек.

• Число активных клиентов, которые пользуются сервисами хотя бы раз в месяц, выросло на 9% за год и составило 34 млн человек.

• Количество активных пользователей приложений в месяц (MAU) увеличилось на 9% г/г, до 33,9 млн человек.

• Количество активных пользователей приложений в день (DAU) выросло на 11% г/г, до 15,7 млн человек.

• Общий объем покупок клиентов группы за январь-сентябрь 2025 г. превысил 7,2 трлн руб., увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевые финансовые показатели

• Консолидированный кредитный портфель на конец сентября 2025 г. составил более 3 трлн руб. Он увеличился на 0,4% к предыдущему месяцу и на 15,9% с начала года.

• Средства клиентов на счетах выросли на 5% с начала года, до 4,1 трлн руб. Суммарный объем средств клиентов на счетах, а также активов под управлением превысил 6 трлн руб., увеличившись на 12,2% с начала года.

• Совокупный инвестиционный портфель группы вырос на 31,1% с начала года и на 2,6% по сравнению с августом 2025 г., составив более 1,9 трлн руб.

• Чистая прибыль всей группы Т-Технологии по МСФО по итогам первых шести месяцев 2025 г. составила 80,2 млрд руб., показав рост на 75% г/г.

• Прибыль Т-Банка по РСБУ за 9 месяцев 2025 г. составила 48,1 млрд руб.

БКС Мир инвестиций