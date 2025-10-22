Акционеры ОГК-2 утвердили дивиденды за 2024

Акционеры ОГК-2 на общем собрании утвердили дивиденды по итогам 2024 г. в размере 0,059816701 руб. на одну акцию.

Текущая дивидендная доходность бумаг составляет 13,9%.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 5 ноября 2025 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 3 ноября.

Напомним, в конце мая совет директоров ОГК-2 уже давал рекомендации по выплате дивидендов за 2024 г. в таком же размере, однако на годовом общем собрании (ГОСА) акционерами она принята не была.

Акции ОГК-2 позитивно отреагировали на утверждение дивидендов, поскольку сохранялась неопределенность с окончательным решением акционеров. К 11:20 МСК бумаги компании прибавляют 3%.

Взгляд БКС. В нашем понимании (компания пару лет назад перестала публиковать отчетность) 2025 г. скорее складывается для ОГК-2 гораздо слабее 2024 г., поэтому в дальнейшем мы бы дивиденды не ожидали. Отсюда наш «Негативный» взгляд на бумагу, но сам факт выплат, конечно, позитивное событие.

БКС Мир инвестиций